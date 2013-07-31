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Союз педиатров России разработал новый профстандарт

Союз педиатров России разработал новый профстандарт

Союз педиатров России представил разработанный профессиональный стандарт для участковых врачей-педиатров. Документ включает описанные знания и умения, необходимые каждому детскому врачу. Особенностью стандарта стало положение о том, что детский врач обязан составлять генеалогическое древо в пределах трех поколений родственников, начиная с больного ребенка.

«Симулятор младенца» показал свою неэффективность

«Симулятор младенца» показал свою неэффективность

Программа профилактики подростковых беременностей, основанная на использовании «симулятора младенца», не оказалась успешной. Статья о результатах проведенного исследования опубликована в последнем номере журнала The  Lancet . Авторы исследования определили, что программа не имеет какого-либо долговременного эффекта.

Президент поручил развивать санаторно-курортный комплекс

Президент поручил развивать санаторно-курортный комплекс

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ заняться разработкой стратегии развития санаторно-курортного комплекса страны. Стратегия должна определять приоритеты государственного финансирования отрасли и порядок привлечения инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Об этом глава государства заявил в ходе заседания президиума Государственного совета «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в РФ», состоявшегося в Алтайском кр...

В Алтайском крае стартует научная экспедиция «Сибирская язва»

В Алтайском крае стартует научная экспедиция «Сибирская язва»

08 июля в Алтайском крае будет дан старт научной экспедиции «Сибирская язва». Группа ученых из числа ведущих специалистов в области изучения природно-очаговых инфекций Алтайского края и Республики Алтай планирует изучить современные особенности возбудителя сибирской язвы и возможность возникновения естественных вспышек заболеваемости на территории региона.

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В Японии создана мышечная ткань, управляемая нервами

В Японии создана мышечная ткань, управляемая нервами

Японские ученые заявили о создании мышечной ткани,...

В Барнауле состоится Гепатологический форум

В Барнауле состоится Гепатологический форум

В Барнауле 17 июня текущего года состоится «Гепато...

В Северной Осетии глава района подал в отставку из-за массового отравления

В Северной Осетии глава района подал в отставку из-за массового отравления

Глава Алагирского района Северной Осетии, где нака...

В Барнауле обсудят новый вектор развития иммунопрофилактики

В Барнауле обсудят новый вектор развития иммунопрофилактики

17 ноября 2015 г. в Краевой клинической больнице с...

В США заявили о передаче вируса Зика половым путем

В США заявили о передаче вируса Зика половым путем

Власти американского штата Техас установили, что в...

Сибирские хирурги 2500 лет назад не уступали древнегреческим

Сибирские хирурги 2500 лет назад не уступали древнегреческим

В Сибири были найдены медицинские инструменты, кот...

Актуальные новости

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В Севастополе ФОМС проверит больницу из-за петиции медработников

В Севастополе ФОМС проверит больницу из-за петиции медработников

Росздравнадзор и ФОМС проведут совместную проверку работы одной из городских бол...

Союз педиатров России разработал новый профстандарт

Союз педиатров России разработал новый профстандарт

Союз педиатров России представил разработанный профессиональный стандарт для уча...

США направят $600 млн на борьбу с эпидемией лихорадки Зика

США направят $600 млн на борьбу с эпидемией лихорадки Зика

США планируют направить около 600 миллионов долларов на борьбу с распространение...

Важные

Вероника Скворцова призывает инвестировать в курортную отрасль

Вероника Скворцова призывает инвестировать в курортную отрасль

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова приняла участие в заседании пр...

«Симулятор младенца» показал свою неэффективность

«Симулятор младенца» показал свою неэффективность

Программа профилактики подростковых беременностей, основанная на использовании «...

Эпидемия гриппа зафиксирована в 74 регионах России

Эпидемия гриппа зафиксирована в 74 регионах России

В 74 субъектах Российской Федерации зафиксировано превышение недельных эпидемиче...

Актуальные

Президент поручил развивать санаторно-курортный комплекс

Президент поручил развивать санаторно-курортный комплекс

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ заняться разработкой ст...

Минздрав Южной Кореи расследует три случая лихорадки Зика

Минздрав Южной Кореи расследует три случая лихорадки Зика

Министерство здравоохранения Южной Кореи проводит эпидемиологическое расследован...

ВОЗ проведет закрытое совещание по ситуации с вирусом Зика

ВОЗ проведет закрытое совещание по ситуации с вирусом Зика

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник п...

В мире

Здравоохранение

В США заявили о передаче вируса Зика половым путем

В США заявили о передаче вируса Зика половым путем

Власти американского штата Техас установили, что вирус Зика способен передаватьс...

В Малайзии вероятен рост заболеваемости лихорадкой денге из-за погодных условий

В Малайзии вероятен рост заболеваемости лихорадкой денге из-за погодных условий

В Малайзии местные власти прогнозируют рост заболеваемости лихорадкой денге всле...

В Гвинее объявлено чрезвычайное положение из-за лихорадки Эбола

В Гвинее объявлено чрезвычайное положение из-за лихорадки Эбола

Президент Гвинеи Альфа Конде заявил о введении в стране чрезвычайного положения по...

Медицина

Сибирские хирурги 2500 лет назад не уступали древнегреческим

Сибирские хирурги 2500 лет назад не уступали древнегреческим

В Сибири были найдены медицинские инструменты, которым на данный момент уже окол...

В Японии отмечены первые за 70 лет случаи лихорадки денге

В Японии отмечены первые за 70 лет случаи лихорадки денге

На территории Японии в последние два дня врачи зарегистрировали два случая забол...

В Гвинее 83 человека скончались от вирусной лихорадки Эбола

В Гвинее 83 человека скончались от вирусной лихорадки Эбола

В результате вспышки вирусной лихорадки Эбола в Гвинее скончались 83 человека. П...

Профилактика

Обама призвал население США не поддаваться панике из-за вируса Эбола

Обама призвал население США не поддаваться панике из-за вируса Эбола

Президент США Барак Обама в субботу заявил о том, что американцы не должны подда...

Из-за вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке Роспотребнадзор предостерег туристов

Из-за вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке Роспотребнадзор предостерег туристов

Сегодня российская санитарная служба обратилась к гражданам, намеревающимся посе...

В Японии около 100 тысяч кур уничтожат из-за птичьего гриппа

В Японии около 100 тысяч кур уничтожат из-за птичьего гриппа

В Японии власти префектуры Кумамото приняли решение об уничтожении более 110 тыс...

Наука

Исследования

В Алтайском крае стартует научная экспедиция «Сибирская язва»

В Алтайском крае стартует научная экспедиция «Сибирская язва»

08 июля в Алтайском крае будет дан старт научной экспедиции «Сибирская язва». Гр...

Главный инфекционист Алтайского края озвучил проблемы гепатологии

Главный инфекционист Алтайского края озвучил проблемы гепатологии

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал о перспективных на...

ВОЗ считает необходимым повышение эффективности мер против лихорадки Эбола

ВОЗ считает необходимым повышение эффективности мер против лихорадки Эбола

Эксперт Всемирной организации здравоохранения и координатор противодействия расп...

Открытия

В Японии создана мышечная ткань, управляемая нервами

В Японии создана мышечная ткань, управляемая нервами

Японские ученые заявили о создании мышечной ткани, способной реагировать на сигн...

Нейрофармакологи стремятся создать антидепрессанты нового поколения

Нейрофармакологи стремятся создать антидепрессанты нового поколения

Международная исследовательская группа нейрофармакологов впервые декодировала мо...

Впервые в Японии из стволовых клеток создали яйцеклетки

Впервые в Японии из стволовых клеток создали яйцеклетки

Японские ученые из университета Киото создали полноценные яйцеклетки из эмбриона...

Инновации

В Барнауле состоится Гепатологический форум

В Барнауле состоится Гепатологический форум

В Барнауле 17 июня текущего года состоится «Гепатологический форум 2015». В фору...

В США разработан экзоскелет для инвалидов-колясочников

В США разработан экзоскелет для инвалидов-колясочников

Американская корпорация Parker Haniffin объявила о разработке специального экзоскел...

МЕДСИ и Philips построят первый в России медицинский парк

МЕДСИ и Philips построят первый в России медицинский парк

Уникальный комплекс объединит клиническую больницу с научно-исследовательскими у...

Общество

Эпидемии

ВОЗ соберет чрезвычайное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом

ВОЗ соберет чрезвычайное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом

16 июня состоится экстренное совещание экспертов Всемирной организации здравоохр...

Либерия просит помощи у мира в борьбе с вирусом Эбола

Либерия просит помощи у мира в борьбе с вирусом Эбола

Президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф заявила в своем обращении к мировому сообщ...

В России выявили еще один случай птичьего гриппа

В России выявили еще один случай птичьего гриппа

В России был выявлен еще один случай птичьего гриппа после длительного перерыва ...

Профилактика

В Северной Осетии глава района подал в отставку из-за массового отравления

В Северной Осетии глава района подал в отставку из-за массового отравления

Глава Алагирского района Северной Осетии, где накануне было зафиксировано массов...

Главный инфекционист Алтайского края рассказал о ситуации в регионе

Главный инфекционист Алтайского края рассказал о ситуации в регионе

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко ответил на вопросы редакции ...

Сенаторы изменили закон об основах здоровья граждан РФ

Сенаторы изменили закон об основах здоровья граждан РФ

Сегодня на 358-м заседании Совета Федерации сенаторы одобрили изменения в статью...

Тенденции

В Барнауле обсудят новый вектор развития иммунопрофилактики

В Барнауле обсудят новый вектор развития иммунопрофилактики

17 ноября 2015 г. в Краевой клинической больнице состоится межрегиональная научн...

В Санкт-Петербурге в акции за доступную медицину приняли участие более 250 человек

В Санкт-Петербурге в акции за доступную медицину приняли участие более 250 человек

Около 260 представителей профсоюзных организаций и медицинских работников в Санк...

Билл Гейтс пожертвует $500 млн на борьбу с малярией

Билл Гейтс пожертвует $500 млн на борьбу с малярией

Владелец и сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен пожертвовать бол...

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