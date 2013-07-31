Союз педиатров России представил разработанный профессиональный стандарт для участковых врачей-педиатров. Документ включает описанные знания и умения, необходимые каждому детскому врачу. Особенностью стандарта стало положение о том, что детский врач обязан составлять генеалогическое древо в пределах трех поколений родственников, начиная с больного ребенка.
Программа профилактики подростковых беременностей, основанная на использовании «симулятора младенца», не оказалась успешной. Статья о результатах проведенного исследования опубликована в последнем номере журнала The Lancet . Авторы исследования определили, что программа не имеет какого-либо долговременного эффекта.
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ заняться разработкой стратегии развития санаторно-курортного комплекса страны. Стратегия должна определять приоритеты государственного финансирования отрасли и порядок привлечения инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Об этом глава государства заявил в ходе заседания президиума Государственного совета «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в РФ», состоявшегося в Алтайском кр...
08 июля в Алтайском крае будет дан старт научной экспедиции «Сибирская язва». Группа ученых из числа ведущих специалистов в области изучения природно-очаговых инфекций Алтайского края и Республики Алтай планирует изучить современные особенности возбудителя сибирской язвы и возможность возникновения естественных вспышек заболеваемости на территории региона.
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