Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ заняться разработкой стратегии развития санаторно-курортного комплекса страны. Стратегия должна определять приоритеты государственного финансирования отрасли и порядок привлечения инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Об этом глава государства заявил в ходе заседания президиума Государственного совета «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в РФ», состоявшегося в Алтайском кр...